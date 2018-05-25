Два клуба Примеры поборются за хавбека "Ювентуса"

Два клуба испанской Примеры поборются за полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро.

Как сообщает Football Italia, купить 25-летнего хавбека хотят "Вильярреал" и "Бетис".

"Ювентус", в свою очередь, готов расстаться со Стураро за десять миллионов евро.

Не пропустите: "Бетис" интересуется двумя игроками "Барселоны". | http://soccernews.ru