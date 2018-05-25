Два клуба Примеры поборются за хавбека "Ювентуса"

Теги стефано стурароювентусбетисвильярреал

Два клуба Примеры поборются за хавбека "Ювентуса"

Два клуба испанской Примеры поборются за полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро.

Как сообщает Football Italia, купить 25-летнего хавбека хотят "Вильярреал" и "Бетис".

"Ювентус", в свою очередь, готов расстаться со Стураро за десять миллионов евро.

Не пропустите: "Бетис" интересуется двумя игроками "Барселоны". | http://soccernews.ru

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