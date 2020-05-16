Два клуба Примеры подозреваются в проведении договорного матча

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Два клуба Примеры подозреваются в проведении договорного матча

"Хетафе" и "Вильярреал" стали фигурантами громкого скандала - клубы заподозрили в проведении договорного матча.

Речь идёт об игре, которая состоялась в мае 2019 года и завершилась ничьей 2:2.

Журналисты El Pais раздобыли запись разговора между бывшими игроками двух команд, на которой они говорили, что нужно уточнить, какой необходим результат в вышеуказанном поединке.

Предположительно, футболистам удалось заработать на "договорняке" около 2 миллионов евро.

"Хетафе" и "Вильярреал" все обвинения отрицают и обещают подать в суд на El Pais.

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