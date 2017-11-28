Два клуба Примеры заинтересованы в приглашении Пако Хемеса

Теги алавеслас пальмаспако хемес

Два клуба Примеры заинтересованы в приглашении Пако Хемеса

Известный испанский тренер Пако Хемес может в ближайшее время возглавить один из клубов Примеры, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в услугах 47-летнего специалиста заинтересованы "Алавес" и "Лас Пальмас".

Отметим, что последним клубом Хемеса был мексиканский "Крус Асул". Также он известен по работе с "Гранадой" и "Райо Вальекано".

Не пропустите: Хави рассказал о своей первой встрече с Месси. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов