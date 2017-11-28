Два клуба Примеры заинтересованы в приглашении Пако Хемеса

Известный испанский тренер Пако Хемес может в ближайшее время возглавить один из клубов Примеры, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в услугах 47-летнего специалиста заинтересованы "Алавес" и "Лас Пальмас".

Отметим, что последним клубом Хемеса был мексиканский "Крус Асул". Также он известен по работе с "Гранадой" и "Райо Вальекано".

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