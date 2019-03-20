Два клуба Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии

Теги реал вальядолидрайо вальекано

Два клуба Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии

Два клуба Примеры запретили своим игрокам ехать в сборную Каталонии, которая 25 марта собирается провести товарищеский матч с Венесуэлой.

Как сообщает Marca, отказались отпускать футболистов в расположение непризнанной национальной команды "Райо Вальекано" и "Вальядолид".

Таким образом, тренерский штаб сборной Каталонии не сможет рассчитывать на Алеиша ГарсиюАлекса МореноЖорди Масипа и Рубена Алькараса.

Не пропустите: Летом состоится товарищеский матч между легендами "Реала" и "Челси". | http://soccernews.ru

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