Два клуба РФПЛ заинтересованы в хавбеке киевского "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун может продолжить карьеру в РФПЛ, сообщают российские СМИ.

На 22-летнего белоруса претендуют "Анжи" и "Амкар". Оба клуба хотят взять хавбека в аренду.

В этом сезоне Корзун сыграл за "Динамо" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Рахимич хочет возглавить клуб РФПЛ. | http://soccernews.ru