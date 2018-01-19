Два клуба РФПЛ заинтересованы в хавбеке киевского "Динамо"

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Два клуба РФПЛ заинтересованы в хавбеке киевского "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун может продолжить карьеру в РФПЛ, сообщают российские СМИ.

На 22-летнего белоруса претендуют "Анжи" и "Амкар". Оба клуба хотят взять хавбека в аренду.

В этом сезоне Корзун сыграл за "Динамо" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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