Два клуба РПЛ интересовались услугами тренера "Зари"

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Два клуба РПЛ интересовались услугами тренера "Зари"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник может возглавить одну из команд российской Премьер-лиги.

Сообщается, что украинский специалист своей работой привлёк внимание московских "Локомотива" и "Динамо".

Контракт 50-летнего тренера можно выкупить, заплатив отступные в размере 500 тысяч евро.

Скрипник возглавил "Зарю" в июне 2019 года. Под его руководством команда ведёт борьбу за серебряные медали УПЛ.

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