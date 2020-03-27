Два клуба РПЛ интересовались услугами тренера "Зари"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник может возглавить одну из команд российской Премьер-лиги.

Сообщается, что украинский специалист своей работой привлёк внимание московских "Локомотива" и "Динамо".

Контракт 50-летнего тренера можно выкупить, заплатив отступные в размере 500 тысяч евро.

Скрипник возглавил "Зарю" в июне 2019 года. Под его руководством команда ведёт борьбу за серебряные медали УПЛ.

Не пропустите: Семин: "Мы должны доиграть этот сезон ради болельщиков". | http://soccernews.ru