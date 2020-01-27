Два клуба РПЛ интересуются Старриджем

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Два клуба РПЛ интересуются Старриджем

Известный английский нападающий Дэниел Старридж может продолжить карьеру в России, сообщает Ajansspor.

По информации источника, на игрока "Трабзонспора" претендуют "Локомотив" и ЦСКА.

В турецком клубе довольны 30-летним форвардом, однако готовы рассмотреть варианты с его продажей. Причины две: высокая травматичность и солидная зарплата.

Старридж перешёл в "Трабзонспор" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 7 голов и 4 ассиста в 13 матчах.

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