Два клуба РПЛ интересуются Старриджем
Известный английский нападающий Дэниел Старридж может продолжить карьеру в России, сообщает Ajansspor.
По информации источника, на игрока "Трабзонспора" претендуют "Локомотив" и ЦСКА.
В турецком клубе довольны 30-летним форвардом, однако готовы рассмотреть варианты с его продажей. Причины две: высокая травматичность и солидная зарплата.
Старридж перешёл в "Трабзонспор" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 7 голов и 4 ассиста в 13 матчах.
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|4
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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