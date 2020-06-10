Два клуба РПЛ поборются за Деспотовича
Два клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Джордже Деспотовича.
Как сообщает Metaratings, в услугах 28-летнего серба заинтересованы "Рубин" и "Сочи". Ранее от подписания футболиста отказались "Ростов" и ЦСКА.
Напомним, что 1 июня у Деспотовича истек контракт с "Оренбургом". Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,2 миллиона евро.
В текущем сезоне Деспотович провел 22 матча, в которых забил 9 голов.
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|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
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|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20