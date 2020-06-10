Два клуба РПЛ поборются за Деспотовича

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Два клуба РПЛ поборются за Деспотовича

Два клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Джордже Деспотовича.

Как сообщает Metaratings, в услугах 28-летнего серба заинтересованы "Рубин" и "Сочи". Ранее от подписания футболиста отказались "Ростов" и ЦСКА.

Напомним, что 1 июня у Деспотовича истек контракт с "Оренбургом". Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Деспотович провел 22 матча, в которых забил 9 голов.

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