Два клуба РПЛ поборются за Слуцкого

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий может в скором времени вернуться в РПЛ, сообщают российские СМИ.

Заинтересованность в услугах 48-летнего специалиста проявляют казанский "Рубин" и московское "Динамо".

Напомним, что Слуцкий находится на грани увольнения из "Витесса" после четырёх поражений подряд.

"Рубин" сейчас возглавляет Роман Шаронов, а "Динамо" - Кирилл Новиков.

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