Два клуба РПЛ поборются за Слуцкого
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий может в скором времени вернуться в РПЛ, сообщают российские СМИ.
Заинтересованность в услугах 48-летнего специалиста проявляют казанский "Рубин" и московское "Динамо".
Напомним, что Слуцкий находится на грани увольнения из "Витесса" после четырёх поражений подряд.
"Рубин" сейчас возглавляет Роман Шаронов, а "Динамо" - Кирилл Новиков.
Не пропустите: Слуцкий высказался о возможном увольнении из "Витесса". | http://soccernews.ru
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