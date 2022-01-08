Два клуба РПЛ поспорят за форварда "Локомотива" Лисаковича

Фото твиттер "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович может перейти в другой клуб РПЛ.

По информации "Матч ТВ", интерес к 23-летнему футболисту проявляют "Крылья Советов" и тульский "Арсенал".

Приоритет самого белоруса - продолжить карьеру в другом чемпионате.

В текущем сезоне Лисакович сыграл за "Локомотив" 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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