Два клуба РПЛ поспорят за хавбека сборной Армении Давидяна
Фото твиттер FC Ararat
Полузащитник "Алашкерта" Давид Давидян может продолжить карьеру в России, утверждает Sport24.
По информации источника, 23-летний футболист интересен "Химкам" и "Уфе". Также на него претендует "Астана".
Стоит отметить, что до 2019 года хавбек играл за российские клубы, после чего перебрался в Армению.
Рыночная стоимость Давидяна оценивается в 300 тысяч евро. В августе этого года он станет свободным агентом.
Игрок уже вызывался в армянскую сборную, но пока за неё не дебютировал из-за травмы.
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