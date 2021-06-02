Два клуба РПЛ поспорят за хавбека сборной Армении Давидяна

Фото твиттер FC Ararat

Полузащитник "Алашкерта" Давид Давидян может продолжить карьеру в России, утверждает Sport24.

По информации источника, 23-летний футболист интересен "Химкам" и "Уфе". Также на него претендует "Астана".

Стоит отметить, что до 2019 года хавбек играл за российские клубы, после чего перебрался в Армению.

Рыночная стоимость Давидяна оценивается в 300 тысяч евро. В августе этого года он станет свободным агентом.

Игрок уже вызывался в армянскую сборную, но пока за неё не дебютировал из-за травмы.

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