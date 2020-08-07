Два клуба РПЛ поспорят за хавбека "Спартака" Гулиева

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев имеет два варианта продолжения карьеры.

По информации "Рейтинга Букмекеров", в подписании скандального футболиста заинтересованы "Ахмат" и "Химки".

Напомним, что "красно-белые" больше не рассчитывают на 23-летнего хавбека, поэтому готовы расстаться с ним.

У Гулиева в мае произошёл конфликт с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, после чего его сослали в дубль.

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