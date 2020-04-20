Два клуба РПЛ поспорят за нападающего "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Александр Руденко привлёк внимание других клубов РПЛ.

Как сообщают российские СМИ, на 21-летнего футболиста нацелились московское "Динамо" и тульский "Арсенал".

Ранее на нападающего претендовал "Рубин", но казанцы уже утратили к нему интерес.

Сейчас Руденко на правах аренды выступает за столичное "Торпедо".

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