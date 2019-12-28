Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде хавбека "Спартака" Гулиева

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев близок к уходу из клуба, сообщают российские СМИ.

Во время зимнего трансферного окна 23-летнего футболиста готовы арендовать "Ростов" и "Рубин".

Стоит отметить, что скандальный хавбек уже выступал за "жёлто-синих" в 2018 году.

В текущем сезоне Гулиев сыграл за "Спартак" 15 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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