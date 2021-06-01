Два клуба Серии А интересуются Тедеско

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям "Матч ТВ", в услугах немца заинтересованы "Верона" и "Специя".

Отметим, что тренер "Вероны" Иван Юрич ушел в "Торино", а наставник "Специи" Винченцо Итальяно интересен "Лацио".

По итогам сезона "Спартак" под руководством Тедеско финишировал на втором месте.

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