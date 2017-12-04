Два клуба Серии А поборются за Врсалько

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Два клуба Серии А поборются за Врсалько

Два клуба итальянской Серии А - "Ювентус" и "Рома" - поборются за защитника "Атлетико" Симе Врсалько, сообщает AS.

По сведениям издания, "бьянконери" недовольны игрой Маттиа Де Шильо и Штефана Лихтштайнера, поэтому хотят подписать нового правого фулбека. Что касается "волков", то на покупке 25-летнего хорвата настаивает главный тренер команды Эусебио Ди Франческо, который знаком с ним по совместной работе в "Сассуоло".

Ранее стало известно, что "Атлетико" готов продать Врсалько за 25 миллионов евро.

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