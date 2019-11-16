Два клуба Серии А поспорят за Мойсе Кина
Во время зимнего трансферного окна нападающий "Эвертона" Мойсе Кин, скорее всего, вернётся в Италию.
По информации La Gazzetta dello Sport, сам футболист хочет сменить клуб уже в январе.
В услугах 19-летнего форварда заинтересованы "Милан" и "Рома". И "россонери", и "джаллоросси" готовы арендовать игрока.
"Эвертон" купил Кина летом у "Ювентуса" за 27,5 миллионов евро. В этом сезоне он провёл 11 матчей и сделал 1 ассист.
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|Арсенал Лондон
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|12
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|Вулверхэмптон
|12
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|9
|Борнмут
|12
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|Бернли
|12
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|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Эвертон
|12
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|16
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|12
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|Астон Вилла
|12
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|Уотфорд
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