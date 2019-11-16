Два клуба Серии А поспорят за Мойсе Кина

Во время зимнего трансферного окна нападающий "Эвертона" Мойсе Кин, скорее всего, вернётся в Италию.

По информации La Gazzetta dello Sport, сам футболист хочет сменить клуб уже в январе.

В услугах 19-летнего форварда заинтересованы "Милан" и "Рома". И "россонери", и "джаллоросси" готовы арендовать игрока.

"Эвертон" купил Кина летом у "Ювентуса" за 27,5 миллионов евро. В этом сезоне он провёл 11 матчей и сделал 1 ассист.

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