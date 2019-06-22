Два клуба Серии А ведут борьбу за Балотелли

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Два клуба Серии А ведут борьбу за Балотелли

Форвард Марио Балотелли близок к возвращению в Серию А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 28-летнего игрока хотят подписать "Парма" и "Фиорентина".

Оба клуба готовы приютить скандального футболиста, если он пойдёт на понижение зарплаты.

Оклад Балотелли в "Марселе" составляет 4 миллиона евро в год. Его контракт с провансальцами истекает 30 июня.

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