Два клуба включились в борьбу за Нзонзи

Два клуба включились в борьбу за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, который близок к переходу в "Рому".

Как сообщает France Football, составить конкуренцию "волкам" готовы ПСЖ и "Монако".

Напомним, что сам Нзонзи хочет сменить команду. В его контракте с "Севильей" прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru