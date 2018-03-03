Два ключевых хавбека "Реала" рискуют пропустить матч против ПСЖ

Теги реал мадридтони кроослука модричпсж

Два ключевых хавбека "Реала" рискуют пропустить матч против ПСЖДва ключевых полузащитника мадридского "Реала" рискуют пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, по сведениям Marca игру с парижанами, вероятнее всего пропустят Лука Модрич и Тони Кроос. В королевском клубе обеспокоены отсутствием прогресса в восстановлении хорвата и немца от их повреждений. Учитывая, что "сливочным" до вторника, когда состоится поединок на "Парк де Пренс", осталось провести всего две тренировки, их участие в матче ставится под серьезное сомнение.

Напомним, Зидан огласил заявку на матч против "Хетафе". | soccernews.ru

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