Два ключевых хавбека "Реала" рискуют пропустить матч против ПСЖ

Два ключевых полузащитника мадридского "Реала" рискуют пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, по сведениям Marca игру с парижанами, вероятнее всего пропустят Лука Модрич и Тони Кроос. В королевском клубе обеспокоены отсутствием прогресса в восстановлении хорвата и немца от их повреждений. Учитывая, что "сливочным" до вторника, когда состоится поединок на "Парк де Пренс", осталось провести всего две тренировки, их участие в матче ставится под серьезное сомнение.

Напомним, Зидан огласил заявку на матч против "Хетафе". | soccernews.ru