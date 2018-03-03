Два ключевых хавбека "Реала" рискуют пропустить матч против ПСЖ
Два ключевых полузащитника мадридского "Реала" рискуют пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.
Так, по сведениям Marca игру с парижанами, вероятнее всего пропустят Лука Модрич и Тони Кроос. В королевском клубе обеспокоены отсутствием прогресса в восстановлении хорвата и немца от их повреждений. Учитывая, что "сливочным" до вторника, когда состоится поединок на "Парк де Пренс", осталось провести всего две тренировки, их участие в матче ставится под серьезное сомнение.
Напомним, Зидан огласил заявку на матч против "Хетафе". | soccernews.ru
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