Два ключевых хавбека "Тоттенхэма" рискуют пропустить матч с "Манчестер Сити"

Лондонский "Тоттенхэм" испытывает кадровые проблемы в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

По словам главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, под вопросом участие в поединке полузащитников Деле Алли и Харри Уинкса. У первого перелом руки, а у второго - повреждение паха.

Кроме того, точно пропустит вышеупомянутую игру главный бомбардир команды Харри Кейн, у которого серьёзная травма голеностопа.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится в среду, 17 апреля, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой лондонцев со счётом 1:0.

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