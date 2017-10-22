Два ключевых игрока "Атлетико" летом будут готовы покинуть клуб

Теги атлетико мадридантуан гризманнсауль ньигес

Два ключевых игрока "Атлетико" летом будут готовы покинуть клубДва ключевых игрока мадридского "Атлетико" следующим летом будут готовы сменить место продолжения своей карьеры, информирует испанская пресса.

Сообщается, что форвард Антуан Гризманн и Сауль Ньигес уже получили заманчивые предложения от других клубов, и в случае, если "матрасникам" не удастся в текущем сезоне выиграть значимый титул, они намереваются сменить команду.

Напомним, в "Атлетико" появятся футболисты из Китая. | soccernews.ru

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