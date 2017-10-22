Два ключевых игрока "Атлетико" не сыграют против "Сельты"

Два ключевых игрока мадридского "Атлетико" не сыграют в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Сельты" из Виго.

Как информирует El Mundo Deportivo, из-за повреждений главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не сможет рассчитывать в игре 9-го тура с "небесными" на полузащитника Коке и вингера Янника Феррейру Карраско.

Напомним, два ключевых игрока "Атлетико" летом будут готовы покинуть клуб. | soccernews.ru