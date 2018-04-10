Два ключевых игрока "Баварии" пропустят матч с "Севильей"

Два игрока "Баварии" - защитник Давид Алаба и хавбек Артуро Видаль - пропустят ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Алаба тренировался с командой, но пока не готов сыграть на максимуме. Поэтому будет лучше, если он проведёт ещё несколько тренировок и подойдёт в полной готовности к следующему матчу. Что касается Видаля, то, думаю, он вернётся к тренировкам в четверг" - приводит слова главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса Goal.com.

Напомним, что матч "Бавария" - "Севилья" состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "Рекордмастер" со счётом 2:1.

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