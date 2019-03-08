Два ключевых игрока "Краснодара" пропустят ответный матч с "Валенсией"

Как минимум два ключевых игрока "Краснодара" пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии".

Из-за перебора жёлтых карточек "быкам" не помогут защитник Александр Мартынович и хавбек Шарль Каборе.

Напомним, что ответный матч между "Валенсией" и "Краснодаром" состоится 14 марта.

В текущем сезоне Мартынович провёл 31 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В активе Каборе 1 гол и 2 ассиста в 28 играх.

Не пропустите: Черышев прокомментировал победу над "Краснодаром". | http://soccernews.ru