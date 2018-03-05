Два ключевых игрока ПСЖ восстановились от травм перед матчем с "Реалом"

Два ключевых игрока французского ПСЖ восстановились от травм перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, по сведениям Le Parisien и L'Equipe, сыграть в завтрашней игре смогут защитник парижан Маркиньос и их форвард Килиан Мбаппе. Первый решил свои мышечные проблемы в бедре, а второй восстановился от повреждения лодыжки.

Напомним, в составе "Реала" к матчу с ПСЖ готовится 24 футболиста. | soccernews.ru