Два ключевых игрока "Реала" вернулись к тренировкам

Защитник и полузащитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и Иско вернулись к тренировкам в общей группе, информирует AS.

Так, не принимавшие участие из-за травм во вчерашнем матче своей команды против "Лас-Пальмаса", капитан и 25-летний хавбек на сегодняшнем занятии "сливочных" работали наравне со своими остальными партнерами. Единственным, кто пропустил тренировку королевского клуба был другой игрок обороны - Начо Фернандес, которого ждет медицинское обследование его проблемного голеностопа.

Напомним, "Реал" отказался от приобретения Салаха. | soccernews.ru