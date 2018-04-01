Два ключевых игрока "Реала" вернулись к тренировкам

Теги реал мадридсерхио рамосисконачо фернандес

Два ключевых игрока "Реала" вернулись к тренировкамЗащитник и полузащитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и Иско вернулись к тренировкам в общей группе, информирует AS.

Так, не принимавшие участие из-за травм во вчерашнем матче своей команды против "Лас-Пальмаса", капитан и 25-летний хавбек на сегодняшнем занятии "сливочных" работали наравне со своими остальными партнерами. Единственным, кто пропустил тренировку королевского клуба был другой игрок обороны - Начо Фернандес, которого ждет медицинское обследование его проблемного голеностопа.

Напомним, "Реал" отказался от приобретения Салаха. | soccernews.ru

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Фанат РМ

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