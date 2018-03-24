Два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией

Два ключевых игрока сборной Аргентины - вингер Анхель Ди Мария и форвард Серхио Агуэро - не помогут своей команде в товарищеском матче с Испанией.

Полузащитник ПСЖ травмировался в ходе контрольного поединка с Италией, а нападающий "Манчестер Сити" не успевает восстановиться после повреждения колена, в связи с чем отправится в Абу-Даби, где пройдёт курс интенсивной терапии.

Напомним, что матч Испания - Аргентина состоится во вторник, 27 марта, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". | http://soccernews.ru