Два ключевых игрока "Ювентуса" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"

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Два ключевых игрока "Ювентуса" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"

Два ключевых игрока "Ювентуса" - полузащитник Федерико Бернардески и нападающий Гонсало Игуаин - рискуют пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Напомним, что оба футболиста получили травмы во вчерашнем поединке 25-го тура Серии А против "Торино".

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", у 30-летнего Игуаина выявлен ушиб левого голеностопа, а у 24-летнего Бернардески - растяжение связок левого колена.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 2:2. | http://soccernews.ru

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