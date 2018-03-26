Два ключевых защитника "Ювентуса" могут не сыграть с "Миланом"

Участие двух ключевых защитников "Ювентуса" в матче 30-го тура Серии А против "Милана" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, речь идёт о Джорджио Кьеллини и Алексе Сандро, которые сейчас восстанавливаются после травм.

Отмечается, что футболисты, скорее всего, вернутся в строй к поединку с "россонери", однако тренерский штаб "бьянконери" хочет предоставить им отдых, чтобы важные игроки были полностью готовы к первой четвертьфинальной встрече с мадридским "Реалом".

Напомним, что матч "Ювентус" – "Милан" состоится 31 марта в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Кьеллини согласовал с "Ювентусом" новый контракт. | http://soccernews.ru