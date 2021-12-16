Два криптовалютные компании хотят стать спонсорами "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает поиски нового титульного спонсора на следующие сезоны в связи с тем, что соглашение с компанией Rakuten истекает в конце нынешней кампании.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, FTX и Binance - две криптовалютные компании, которые ведут самые продвинутые переговоры о том, чтобы стать спонсором каталонского клуба со следующего сезона.

По информации источника, сине-гранатовые намерены зарабатывать не менее 60 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Также не пропустите: Гончаренко объяснил неудачи российских команд в еврокубках. | http://soccernews.ru