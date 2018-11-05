Два лидера "Атлетико" могут не сыграть с "Боруссией"

Участие двух ведущих игроков "Атлетико" - защитника Диего Година и форварда Диего Косты - в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" находится под вопросом.

Как сообщает FOX Sports, оба футболиста могут не успеть покинуть лазарет "матрасников" до поединка с "шмелями".

Напомним, что у уругвайского центрбека - гастроэнтерит, а у испанского нападающего - мышечное повреждение бедра.

Матч "Атлетико" - "Боруссия" состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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