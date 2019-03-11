Два лидера "Атлетико" вернулись в строй перед матчем ЛЧ с "Ювентусом"

Два лидера "Атлетико" вернулись в строй перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, защитник Диего Годин и хавбек Коке успели восстановиться после травм и были включены в заявку "матрасников" на поединок в Турине.

Напомним, что и уругваец, и испанец испытывали проблемы с бедром.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится во вторник, 12 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась победой испанцев со счётом 2:0.

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