Два лидера дортмундской "Боруссии" не помогут команде в матче с "Интером"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и форвард Пако Алькасер пропустят игру против "Интера".

По сведениям Kicker, Ройс не отправился на игру на из-за гриппа, а Алькасер продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения.

Поединок групповой стадии Лиги Чемпионов состоится 23 октября в 22:00 (мск).

В этом сезоне Ройс провел 12 матчей и забил 6 голов. На счету Алькасера 7 забитых мячей и один ассист в 9 играх.

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