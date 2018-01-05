Два лидера "Ливерпуля" пропустят матч с "Эвертоном"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, кто из игроков пропустит матч Кубка Англии против "Эвертона".

"Салах и Коутиньо не сыграют из-за повреждений. Надеюсь, Коутиньо восстановится к игре с "Манчестер Сити". Ван Дейк здоров. Посмотрим, сыграет ли он" - приводит слова Клоппа ВВС.

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