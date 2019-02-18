Два лидера "Манчестер Юнайтед" восстановятся к ответному матчу с ПСЖ

Игроки "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джесси Лингард и нападающий Антони Мартиаль могут вернуться в строй в ближайшее время, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболисты, возможно, приступят к тренировкам в середине недели. Таким образом, Лингард и Мартиаль, скорее всего, смогут сыграть в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", который пройдет 24 февраля.

Кроме того, оба игрока точно будут готовы к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ, который состоится в Париже 6 марта. Напомним, что в первом матче "МЮ" проиграл ПСЖ на своем поле со счетом 0:2.

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