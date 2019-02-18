Два лидера "Манчестер Юнайтед" восстановятся к ответному матчу с ПСЖ
Игроки "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джесси Лингард и нападающий Антони Мартиаль могут вернуться в строй в ближайшее время, сообщает The Sun.
По сведениям издания, футболисты, возможно, приступят к тренировкам в середине недели. Таким образом, Лингард и Мартиаль, скорее всего, смогут сыграть в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", который пройдет 24 февраля.
Кроме того, оба игрока точно будут готовы к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ, который состоится в Париже 6 марта. Напомним, что в первом матче "МЮ" проиграл ПСЖ на своем поле со счетом 0:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11