Два лидера ПСЖ готовы сыграть с "Ниццей"

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Два лидера ПСЖ готовы сыграть с "Ниццей"

ПСЖ определился с заявкой на игру 10-го тура Лиги 1 с "Ниццей".

Отметим, что в заявку попали Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Уругваец не появлялся на поле с августа, а француз с начала текущего месяца.

ПСЖ: Марчин Булка, Эдинсон Кавани, Эрик Максим Шупо-Мотинг, Анхель Ди Мария, Абду Диалло, Андер Эррера, Мауро Икарди, Преснель Кимпембе, Левен Курзава, Маркиньос, Килиан Мбаппе, Лоик Мбе Со, Тома Менье, Кейлор Навас, Леандро Паредес, Серхио Рико, Пабло Сарабия, Тиаго Силва, Марко Верратти.

Поединок между "Ниццей" и ПСЖ состоится в пятницу, 18 октября, в 21:45 (мск).

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