Два лидера сборной Германии пропустят матч с Бразилией

Теги германиябразилиятомас мюллермесут озил

Два лидера сборной Германии пропустят матч с Бразилией

Два ведущих игрока сборной Германии - полузащитник Месут Озил и форвард Томас Мюллер - не сыграют в товарищеском матче против национальной команды Бразилии.

Официальный твиттер "Бундестим" сообщил, что оба футболиста не полетели в Берлин, однако причина их отсутствия не указана.

Напомним, что матч Германия - Бразилия состоится во вторник, 27 марта, в 21:45 по московскому времени.  

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