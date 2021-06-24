Два лидера сборной Украины пропустили тренировку
Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола
Полузащитники сборной Украины Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко не участвовали в последней тренировке команды.
Как сообщает "Мета Спорт", отсутствие указанных футболистов на занятии обусловлено тем, что тренерский штаб предоставил им дополнительный отдых.
Напомним, что 29 июня Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
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