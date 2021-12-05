Два лондонских клуба интересуются Икарди

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может сменить клубную прописку и перебраться в английскую премьер-лигу, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, в услугах 28-летнего нападающего заинтересованы лондонские "Челси" и "Арсенал". Отмечается, что к игроку проявляют интерес некоторые клубы из Италии.

В нынешнем сезоне Икарди принял участи в 15 матчах ПСЖ, в которых сумел отличиться тремя забитыми голами. Летом 2020 года аргентинец был куплен парижанами за 60 миллионов евро из "Интера" после года аренды.

Также не пропустите: Анчелотти поделился мнением о лидерстве "Реала" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru