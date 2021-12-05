Два лондонских клуба интересуются Икарди

Теги псжчелсиарсенал лондонмауро икарди

Два лондонских клуба интересуются ИкардиФото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

 

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может сменить клубную прописку и перебраться в английскую премьер-лигу, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, в услугах 28-летнего нападающего заинтересованы лондонские "Челси" и "Арсенал". Отмечается, что к игроку проявляют интерес некоторые клубы из Италии.

В нынешнем сезоне Икарди принял участи в 15 матчах ПСЖ, в которых сумел отличиться тремя забитыми голами. Летом 2020 года аргентинец был куплен парижанами за 60 миллионов евро из "Интера" после года аренды.

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