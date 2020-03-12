Два матча 1/8 финала Лиги Европы могут пройти в России

УЕФА рассматривает вариант с проведением двух матчей 1/8 финала Лиги Европы в России или Польше.

Речь идёт об играх испанских и итальянских команд: "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома".

В УЕФА считают, что перенос этих встреч на нейтральное поле в российский или польский город позволит провести их в безопасности, поскольку в этих странах не так распространён коронавирус.

Ожидается, что официальные решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшее время.

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