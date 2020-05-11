Два матча чемпионата Беларуси перенесены из-за подозрения на наличие коронавируса у игроков

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Два матча чемпионата Беларуси перенесены из-за подозрения на наличие коронавируса у игроков

Бюро Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола" решило перенести два матча 9-го тура чемпионата Беларуси из-за подозрения заражения коронавирусом футболиста беларуской команды.

Пресс-служба сообщает, что у одного из игроков "Минска" появились симптомы вируса. Сегодня остальные футболисты пройдут медобследование.

Кроме того, в одной из команд первой лиги также выявлен больной игрок.

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