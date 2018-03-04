Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

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Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"Сегодняшние матчи итальянской Серии А между "Удинезе" и "Фиорентиной", а также "Дженоа" и "Кальяри" перенесены из-за смерти игрока "фиалок" Давиде Астори.

Как информирует Football Italia, сегодня утром 31-летний защитник флорентийского клуба был найден мертвым у себя в гостиничном номере в Удине, где базировалась его команда. Обстоятельства смерти футболиста выясняются.

Остальные матчи тура также могут быть отменены.

Напомним, сегодня должно состояться миланское дерби. | soccernews.ru

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