Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах

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Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах

Ограничения, обусловленные распространением эпидемии коронавируса, коснутся двух матчей 1/8 финала Лиги Европы.

На этой неделе без зрителей будут играть в Греции и Испании во встречах "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" и "Севилья" - "Рома".

Напомним, что указанные поединки запланированы на четверг, 12 марта.

Ранее УЕФА также объявил о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Боруссия" пройдёт при пустых трибунах.

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