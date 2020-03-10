Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах
Ограничения, обусловленные распространением эпидемии коронавируса, коснутся двух матчей 1/8 финала Лиги Европы.
На этой неделе без зрителей будут играть в Греции и Испании во встречах "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" и "Севилья" - "Рома".
Напомним, что указанные поединки запланированы на четверг, 12 марта.
Ранее УЕФА также объявил о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Боруссия" пройдёт при пустых трибунах.
Не пропустите: Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бекхэм хочет видеть в "Интер Майами" капитана "Манчестер Сити"
-
21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений
-
Хакими готов вернуться в "Реал"
-
Сулейманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
Кейн приступил к тренировкам с мячом
-
"Аугсбург" уволил тренера после поражения от "Баварии"
-
"VAR не подключен к розетке": Джикия прокомментировал спорное судейство в матчах "Спартака"
-
Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах
-
Сёмин рассказал о травме Чорлуки
-
Боксёр Мейвейзер готов купить "Ньюкасл"
-
Сулейманов недоволен своей ролью в "Краснодаре"
-
Роналду высказался о достижении отметки в 1000 матчей за карьеру
-
Главные новости дня: 9 марта
-
Федун рассказал, как кризис на рынке нефти повлияет на "Спартак"
-
Жена Карпина высказалась о феерическом матче "Ростов" - ЦСКА
-
К. Шмейхель - 4-й датчанин в истории, который сыграл 200 матчей в АПЛ
-
Дубль Варди принес "Лестеру" крупную победу над "Астон Виллой"
-
"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"
-
Фанат ЦСКА проехал более 1000 км на велосипеде ради матча с "Ростовом"
-
Малафеев рассказал о проблемах со своей несовершеннолетней дочерью
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0