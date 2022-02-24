Два матча РПЛ и две игры Кубка России будут перенесены

РПЛ перенесет две игры 19-го тура.

Как сообщает журналист Сергей Ильев, речь идет о матчах "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар" - "Локомотив", которые должны были пройти 27 февраля. Остальные игры должны состояться в запланированные сроки.

Также перенесут игры 1/8 финала Кубка России "Балтика" - "Чайка" и "Спартак" - "Кубань", которые запланированы на 2 марта.

Отмечается, что это связано с закрытием аэропортов в Ростове и Краснодаре после начала военной операции в Украине.

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