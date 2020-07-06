Два матча РПЛ перенесены на позднее время из-за жары

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Два матча РПЛ перенесены на позднее время из-за жарыРПЛ сообщила о переносе матчей "Оренбург" - ЦСКА и "Оренбург" - "Ростов" на более позднее время.

Лига пришла к такому решению из-за аномально высокой температуры, которая может быть в дни встреч. Таким образом, матч с ЦСКА, запланированный на 8 июля, состоится в 18:00 вместо 16:00 (мск), а с "Ростовом" (12 июля) встреча начнется в 20:00 вместо 18:00 (мск).

После 26 туров РПЛ "Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла.

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