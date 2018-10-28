Два матча Серии А под угрозой срыва
Игры Серии А между "Дженоа" и "Удинезе", а также "Лацио" - "Интер" могут быть перенесены.
Как сообщает FantaGazzetta, возможной причиной срыва матчей являются погодные условия. В последние дни в Италии установилась ветреная погода с частыми ливнями.
"Дженоа" и "Удинезе" должны сыграть сегодня в 17:00 по московскому времени, а поединок "Лацио" - "Интер" запланирован на завтра.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8