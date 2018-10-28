Два матча Серии А под угрозой срыва

Игры Серии А между "Дженоа" и "Удинезе", а также "Лацио" - "Интер" могут быть перенесены.

Как сообщает FantaGazzetta, возможной причиной срыва матчей являются погодные условия. В последние дни в Италии установилась ветреная погода с частыми ливнями.

"Дженоа" и "Удинезе" должны сыграть сегодня в 17:00 по московскому времени, а поединок "Лацио" - "Интер" запланирован на завтра.

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