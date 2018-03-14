Два мяча Мбаппе принесли ПСЖ победу над "Анжером" в меньшистве

В матче 31-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле одолел "Анжер". Почти всю встречу парижане провели в меньшинстве из-за удаления Тьяго Мотты. Победу ПСЖ принес дубль нападающего Килиана Мбаппе. После этого поединка лидирующий ПСЖ увеличил свой отрыв от второго места до 17 очков.

ПСЖ – "Анжер" - 2:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 12 - 1:0, Мбаппе, 25 - 2:0, Токо-Экамби, 75 - 2:1

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Курзава, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Мотта, Дракслер (Нкунку, 76), Ди Мария (Ло Чельсо, 68), Мбаппе, Кавани (Рабьо, 58).

"Анжер": Бютель, Павлович, Бамба, Манко, Тома, Те, Кулибали (Гийом, 78), Канга (Токо-Экамби, 58), Сантамария, Кеткеофомфон (Туре, 58), Мангани.

Удаление: Мотта (16).

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