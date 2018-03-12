Два мяча Рауля Гарсии принесли "Атлетику" победу над "Леганесом"

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле победил "Леганес". Победу баскам принес дубль Рауля Гарсии. После этого матча "Атлетик" поднялся на 12 место в Ла Лиге, "Леганес" остался на 15-й позиции.

"Атлетик" – "Леганес" - 2:0 (2:0)

Голы: Рауль Гарсия, 10 - 1:0, Рауль Гарсия, 17 - 2:0

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Де Маркос, Мартинес, Рауль Гарсия (Иньиго Лекуэ, 82), Сусаета (Итурраспе, 58), Кордоба (Сабин Мерино, 88), Беньят, Иньяки Уильямс, Сан Хосе.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Перес, Гумбау (Брашанац, 46), Эрасо, Эль-Жар (Рамос, 58), Амрабат (Наранхо, 78), Бовю.

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