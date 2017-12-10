Два мяча в компенсированное время принесли "Заре" победу над "Шахтером"

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Заря" добилась победы над "Шахтером". Счет открыл Иван Петряк, но в компенсированное время луганчане вырвали победу. Сначала Силас реализовал пенальти, а затем Богдан Бутко отправил мяч в свои ворота. Стоит отметить, что в этом матче красные карточки получили сразу три игрока "Шахтера".

Эта победа позволила "Заре" выйти на четвертое место в Премьер-лиге, а "Шахтер" по-прежнему лидирует.

"Заря" Луганск - "Шахтер" Донецк - 2:1 (0:0)

Голы: Петряк, 55 - 0:1, Силас, 90+2 (с пенальти) - 1:1, Бутко, 90+4 (автогол) - 2:1

"Заря": Лунин, Сухоцкий, Сваток, Черер, Гордиенко (Любенович, 71), Андриевский, Караваев, Кабаев, Громов, Харатин (Кочергин, 46), Лунев (Силас, 46)

"Шахтер": Пятов, Ордец, Ракицкий, Азеведо, Бернард, Марлос (Хочолава, 88), Петряк, Степаненко, Коваленко (Дентиньо, 73), Фред, Феррейра (Бутко, 80)

Удаления: Петряк (79), Фред (86), Ракицкий (89)

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